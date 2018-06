Chladný začátek prázdnin? Kvůli studené frontě. Koncem týdne už budou třicítky

Jižní Morava – Na teplé počasí se mohou těšit lidé na začátku prázdnin. Teploty nemají klesnout výrazněji pod dvacet stupňů Celsia. Na konci týdne vyšplhají až ke třicítce.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Ondřej Littera

Poslední červnový víkend bude chladnější. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi devatenácti až třiadvaceti stupni. V neděli počasí ovlivní studená fronta od severu. „Za ní k nám bude za Norským mořem proudit chladnější vzduch. Zpočátku bude jasno, přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty budou devatenáct až dvaadvacet stupňů Celsia,“ sdělila Tereza Uhlíková z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Od začátku příštího týdne se začne oteplovat. V pondělí ještě bude teplota maximálně třiadvacet stupňů Celsia. Od středy do neděle by teplota mohla dosáhnout i třiceti stupňů. Až na pondělí, kdy se místy objeví přeháňky, by pršet nemělo.

Počasí ovlivňuje návštěvnost koupališť. „Pokud je teplo, chodí lidí hodně. Když prší, je návštěvnost až o polovinu nižší. Navíc studenější počasí způsobí i chladnější vodu. Stačí však dva teplejší dny a teplota vody je zpět,“ objasnil správce tišnovského koupaliště Oldřich Pivoňka.