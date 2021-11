Učinit tak mohou už tuto sobotu 13. listopadu na Svatomartinských otevřených sklepích ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku. Nábor Vinaři jdou na dřeň, a tentokrát pro Nikolku, se uskuteční u Habánského sklepu Vinařství Lacina. „Pavlík se svým otcem věnují nábor malé Nikolce, pro kterou se ideální dobrovolník teprve hledá,“ uvedla manažerka marketingu a komunikace Českého národního registru dárců dřeně Klára Conková.

Zdroj: Youtube

Do registru dárců kostní dřeně se mohou hlásit všichni zdraví lidé ve věku od osmnácti do pětatřiceti let. Podmínkou je hmotnost vyšší než padesát kilogramů. Dobrovolníci nesmějí užívat pravidelně žádné léky, vyjma antikoncepce či léků na sezonní alergie. „Život není vždycky šťastný. Jako třeba pro Nikolku, která má leukémii, a jsou jí tři roky. Já jsem štěstí měl, v registru jsem měl dárce, ale Nikolka takové štěstí nemá. Lidi, jestli chcete pomoct, tak se běžte tuto sobotu zapsat do registru u nás v Habánském sklepě,“ říká statečný Pavlík ve videu natočeném speciálně pro tuto příležitost.