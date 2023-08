Ministerstvo životního prostředí přes svou mluvčí Dominiku Pospíšilovou odmítlo, že by ochránci přírody se zástupci obcí nekomunikovali dostatečně „Považujeme za velmi důležité zapojení regionů už ve fázi přípravy vyhlášení. Proto jsme pověřili Agenturu ochrany přírody a krajiny předjednáním návrhu na vyhlášení nového zvláště chráněného území. Tento proces je nad rámec povinností daných zákonem o ochraně přírody a krajiny,“ uvedla Pospíšilová. Na další setkání se v blízké době podle ní chystá i ministr životního prostředí Petr Hladík.

Zástupci některých obcí a spolků sepsali petici proti návrhu na vyhlášení chráněné krajinné oblasti.Zdroj: Tvrdonice Aktuálně Právě do katastru Lanžhota zasahuje navrhovaná chráněná krajinná oblast nejvíce. „Nechceme aby někdo stavěl ekonomické a politické zájmy nad skutečné potřeby našeho regionu,“ doplnil Blažej. Podle petice se většina obyvatel a spolků, kterých se vyhlášení týká, shoduje na tom, že s nimi ochránci přírody nekomunikovali dostatečně. Kolik lidí petici zatím podepsalo, Blažej Deníku nesdělil.

Podle nich zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny nenaplnili hlavní cíl, a to dosáhnout co nejvyšší shody pro proces vyhlášení chráněné krajinné oblasti. „Oslovujeme hlavně obyvatele, kteří tady trvale žijí, denně se v lesích pohybují a upřednostňují opravdovou ochranu přírody,“ uvedl pro Deník jeden z iniciátorů petice Michal Blažej z Lanžhota.

Další z variant ochrany tohoto území je národní park. Lanžhotský starosta Ladislav Straka v březnu sdělil, že prozatím jednoznačně není ani pro jednu ze zmíněných variant. „Každý způsob ochrany má v sobě něco, co je pro město Lanžhot důležité. V případě národního parku je to správa parku nebo správní rada, kde je zástupce obcí. V případě chráněné krajinné oblasti tomu tak není. Jedná se o správu rozsáhlého území. A samospráva se chce účastnit managementu," řekl Straka. Čerstvé vyjádření Deníku neposkytl.

Zdroj: Youtube

Proti petici se vymezil například břeclavský místostarosta Jakub Matuška. „Ptal jsem se iniciátorů petice, jestli mají výzkum veřejného mínění. Myslím si, že není pravda, že většina lidí s návrhem nesouhlasí. Zástupci agentury diskutovali se všemi spolky. U toho jsme sice nebyli, ale předpokládám, že myslivci jsou většinově proti. A ti netvoří veškerou veřejnost,“ uvedl Matuška.

Zmínil také, že naopak obdrželi petici, kde se lidé ohradili proti způsobu hospodaření v lese v okolí Břeclavi. Měla dva a půl tisíce podpisů.

Roste aktivita komárů, varují meteorologové. Nejvíce na jižní Moravě

Zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny uspořádali doposud k Soutoku přes dvě stě padesát jednání. „Mluvili jsme s představiteli samospráv, místních spolků, významnými vlastníky a hospodáři, různými institucemi v regionu a dalšími subjekty,“ řekla mluvčí agentury Karolína Šůlová.

Obce, organizace i jednotlivci mohli k návrhu na vyhlášení chráněné krajinné oblasti podávat připomínky. „Snažili jsme se vyjít všem co nejvíce vstříc. V jednání velmi pomáhalo, že místním obyvatelům leží osud zdejší lužní krajiny na srdci, uvědomují si její hodnotu i zranitelnost a stojí o to, aby se zachovala do budoucna,“ sdělil za Agenturu ochrany přírody a krajiny Pavel Pešout.

VIDEO: Bambus na Soutoku? Podívejte se, jak se v oboře daří exotickým druhům

O tom, zda zahájí proces oficiálního vyhlašovaní chráněné krajinné oblasti Soutok, chce ministerstvo životního prostředí rozhodnout do konce srpna. I po zahájení tohoto procesu dostanou dotčené obce a organizace možnost se opět vyjádřit.

Návrh se týká také Tvrdonic. Starosta obce Zdeněk Tesařík ocenil jednání agentury s dotčenými stranami. „Je v pořádku, že s námi situaci projednávají. Tak by to být mělo. Je důležité, aby slyšeli i výhrady proti návrhu,“ přiblížil. Ze strany obce vnímá obavy rybářů a myslivců.

Soutok Moravy a Dyje:

Je největším komplexem lužních lesů ve střední Evropě. Díky kombinaci mimořádných přírodních i kulturních hodnot byl význam této oblasti oceněn i v mezinárodním měřítku.

Od roku 2003 je území součástí Biosférické rezervace Dolní Morava.

Patří i do soustavy Natura 2000, která představuje celoevropskou síť chráněných území dvou typů: ptačích oblastí a evropsky významných lokalit.

Jedním ze symbolů oblasti jsou staré solitérní stromy.

Z typických živočichů žijících v oblasti je možno zmínit brouky tesaříka pižmového, lesáka rumělkového nebo unikátní populaci tesaříka alpského. Ten má na Soutoku jedinou nížinnou populaci v republice.

ALŽBĚTA KADLECOVÁ