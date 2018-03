Chřipková epidemie nabírá na síle. Pro nemocnice platí doporučení zákazu návštěv

Technika a elektrotechnika - Technika a elektrotechnika Technik21 000 Kč

Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech PROCESNÍ TECHNIK. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 21000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: První kontakt osobně, telefonicky nebo emailem., , Požadavky:, SŠ/VŠ vzdělání strojní - PODMÍNKA, Znalost programu SAP - výhodou, Komunikativní znalost anglického jazyka případně francouzského, ŘP skupiny B, znalost MS Office, Znalost programů ke svářecím a montážním strojům, programu automatické lisy, Praxe v oboru výhodou, Flexibilita, samostatnost, spolehlivost, logické myšlení, ochota učit se novým věcem , , Náplň práce: , Kontrola zadaných údajů v programu SAP a správnost technologických údajů, Optimalizace interních výrobních procesů v závodě, Řízení změn výrobního procesu v rámci sériové výroby, Návrhy a zavádění opatření ke zlepšení kvality a bezpečnosti, Spolupráce při realizaci technologických postupů a seřizovacích instrukcí, Podílení se na přípravě a realizaci zákaznických návštěv, , , , Firemní prémie ve výši až 8% měsíčně, individuální prémie ve výši 1 400 Kč měsíčně, příspěvek na dojiždění ve výši 500 Kč měsíčně, příspěvek na udržování pracovních oděvů 200 Kč měsíčně, příspěvek na životní pojištění či penzijní připojištění až do výše 1 600 Kč měsíčně, 13. plat ve výši 15 000Kč vyplácený 2x ročně (2 x 7 500 Kč), Cafeterie (příspěvky na dovolenou, lázně, kulturní akce, kino a další) až do výše 8 000 Kč ročně, nadstandartní příplatky, týden dovolené navíc, placená volna nad rámec zákoníku práce, příspěvek na stravování, pravidelné navyšování mezd, karérní růst, zvýhodněné tarify u společnosti Vodafone , , Místo výkonu práce: Průmyslová 1501, 691 23 Pohořelice.. Pracoviště: S.n.o.p. cz a.s. - 01, Průmyslová, č.p. 1501, 691 23 Pohořelice. Informace: Jašová Michaela, +420 519 313 272,725 765 987.