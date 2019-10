„V současnosti plánujeme výstavbu zpomalovacích ostrůvků, uvažujeme také nad inteligentním semaforem u vjezdu do obce. Ten by se rozsvítil červeně, pokud řidič pojede příliš rychle,“ přiblížil místostarosta Zaječí František Dobeš.

Na tyto změny ale lidé budou muset počkat minimálně do roku 2021, a to kvůli rekonstrukci hlavní silnice. Situace v Zaječí přitom není vůbec dobrá, při březnovém měření tam za jediný týden rychlost překročilo přes tisíc aut.

Ideální není stav ani v Krumvíři, kde chtěli pořídit radar. „Získat povolení k jeho instalaci by bylo velmi složité. Navíc stojí zhruba dva miliony, které by se obci nevrátily, příjmy z pokut by totiž získaly Hustopeče. Nakonec jsme tedy od nápadu upustili,“ vysvětlil starosta Jaroslav Komosný.

Obec nyní podle něj chce především osadit další dopravní značky. Do budoucna také spoléhá na opravu silnice, jejíž součástí mají být zpomalovací ostrůvky a zúžení cesty.

Právě to je podle Jiřího Macha z dopravního inspektorátu Policie ČR nejlepším řešením, jak rychlou jízdu omezit. „Stavební úpravy silnice mají rozhodně nejvyšší účinnost, dokonce větší, než radary. Taková opatření jsou ale samozřejmě nejdražší,“ nastínil Mach.

Přesto instalace radaru v některých obcích situaci zlepšila. Potvrzuje to i starostka Hustopečí Hana Potměšilová. „Radar naší obci určitě pomohl, dopravní přestupky se díky němu snížily až o pětadevadesát procent,“ vyčíslila Potměšilová. Dodala ale, že jejich schválení policií bylo velmi komplikované a zdlouhavé.

Z hustopečského radaru však mají radost také okolní obce. Využívají ho totiž i v sousedních Starovicích, kde si spolupráci pochvalují. „Měření má hlavně preventivní charakter. Řidiči radar vidí, řeknou si to mezi sebou a dávají si na rychlost pozor. Stálý radar ale pořizovat nechceme, spíše se budeme snažit, aby v obci častěji prováděli měření strážníci z Hustopečí,“ uvedl starovický starosta Antonín Kadlec.

JAN BOHÁČ