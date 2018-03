Chvílemi lezl i po čtyřech. Horolezec z Šakvic zdolal Mont Blanc

Věda a výzkum - Věda a výzkum Chemičtí technici, chemici 50 000 Kč

Fyzikální chemici, chemici analytici SENIOR CHEMIK – TECHNOLOG VaV. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 50000 kč, mzda max. 80000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: 3.10/8.2.2016 - návrh a úprava stávajících technologií a zapojení od prvotní myšlenku až po realizaci, samostatné vyhledávání a posuzování nových technologií (Jedná se především o technology scouting v rámci celého světa a zavádění těchto technologií u nás), spolupráce na projektech firmy zaměřených jak na modifikaci stávajících výroben, tak na zavádění nových výrob. VŠ vzdělání chemicko-technologické – specializace chemické inženýrství, perfektní znalost AJ je nezbytnou podmínkou, projekčními firmami a vyhledáváním technologii po celém světe (další jazyky jsou vítány), praxe v anorganické technologii, projekční kanceláři, chemickém inženýrství minimálně 5 let., V případě zájmu prosím vložte Váš životopis přes následující webový formulář:, http://web.fosfa.cz/cs/lide/kariera/vlozit-zivotopis, Místo výkonu práce: Břeclav - Poštorná. Pracoviště: Fosfa a.s., Hraniční, č.p. 268, 691 41 Břeclav 4. Informace: Fosfa a.s, .