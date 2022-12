V osmé etapě loni pyrotechnici prohledali třicet hektarů lesa, v nynější etapě mají vyčistit šestatřicet hektarů území a s obdobnou plochou zhruba třiceti hektarů počítají zástupci Lesů České republiky i v každé z následujících etap. Čištění území má na starosti vždy soukromá firma. „Zatím jsme vyčistili osmdesát procent území, tedy 350 hektarů lesa a pokračujeme. Devátá etapa by měla skončit do 24. listopadu příštího roku a celý průzkum do roku 2026,“ sdělil ředitel Lesního závodu Židlochovice Miroslav Svoboda.