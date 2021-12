V dramatickou honičku se změnila rutinní kontrola osobního auta Chrysler Voyager s maďarskou poznávací značkou na dálnici D2 poblíž Břeclavi.

Cizinec s devíti migranty v autě na Břeclavsku prorazil dva policejní zátarasy. | Foto: Policie ČR

„Dvaadvacetiletý moldavský řidič reagoval na pokyn hlídky k zastavení sešlápnutím plynu a začal ujíždět. Sjel z dálnice do Velkých Bílovic, pak zamířil do Podivína. V obci se snažil policistům ztratit v tamních úzkých uličkách. Nakonec jeho cesta vedla do Lednice," popsal v pátek policejní mluvčí Bohumil Malášek.