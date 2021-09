Čas mají Břeclavští do 25. října. Anketu mohou odevzdat buď v budově úřadu, nebo elektronicky prostřednictvím emailu zdravemesto@breclav.eu. Anketa obsahuje náměty i příležitosti naformulované na Veřejném fóru Zdravého města a Místní agendy 21, které se uskutečnilo 16. září.

Vybírat mohou ze dvanácti variant. „Označit mohou maximálně dva náměty, které považují za nejaktuálnější, a jejichž řešení by podle nich mělo být upřednostněno,“ přiblížila mluvčí města Jana Pelcová.

/FOTO/ Obchvat, oprava zámku, obnova areálu bývalého cukrovaru, nebo třeba cyklostezka k lanovému centru. Břeclavští mohou nyní v anketě rozhodovat o prioritách, kterým by se vedení města mělo primárně věnovat.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.