Břeclav - Jestli chtěli přilákat na tribuny více fanoušků, pak jejich současné výkony zaručí spíš opak. Fotbalisté jsou u dna třetiligové tabulky. Hokejisté prohráli oba úvodní zápasy letošní sezony. Ačkoliv mají za sebou povedené přípravy, břeclavští hokejisté i fotbalisté prožívají bídný vstup do sezony

Břeclavští hokejisté – ilustrační foto. | Foto: Denisa Hajdová

„Přesto jsem optimista. Nepřestávám fandit a věřím, že se to otočí. Myslím si, že to skalní fanoušci cítí stejně. Na houfnější návštěvy to ale kvůli horším výsledkům nevypadá," reagoval příznivec břeclavského hokeje i fotbalu Jaroslav Kudlík.

Fotbalisté vedení trenérem Milanem Valachovičem naposledy remizovali s favorizovaným Prostějovem. Přitom ještě čtyři minuty před koncem řádné hrací doby vedli, pak se však trefil zkušený Pospíšil. „Před zápasem bychom bod brali, po zápase je to ztráta," poznamenal výkonný ředitel fotbalového klubu Martin Maťašovský v následném rozhovoru pro Břeclavský deník.

Velké změny nikoliv

Uvedl také, že je s kolegy v kontaktu s několika možnými posilami. Masivní změny v kádru odmítl. „Věříme současnému kádru, zároveň se snažíme posílit. Uvidíme. Zatím se nic neděje, na zlepšení máme dost času. Nemyslím si však, že bychom hráli špatný fotbal. Šance si vytváříme, ale děláme zbytečné chyby, po kterých dostáváme góly," říkal Maťašovský.

Vyšší počet příznivců se vedení klubu snaží přilákat i díky několika projektům. Více o nich podle ředitele prozradí až na přelomu září a října. „Práce s fanouškem je složitá, není to jen o výsledcích. Výkony ale musí být to hlavní, co lidi na zápas přivede. To je základ a mluvili jsme o tom i s hráči," sdělil Maťašovský.

Zatímco fotbalisté si na letošní ligové body už sáhli, hokejisté na ně po úvodních dvou kolech čekají marně. Bilance? Podprůměrná. Dva zápasy, nula bodů, devět inkasovaných a pět vstřelených gólů. Kriticky vypadala zejména středeční premiéra před domácími tribunami, kde se Lvi dostali do čtyřbrankové ztráty.

„Naši mladí nemají klid v koncovce, nedokážou si to tam zdirigovat. Nesmíme ale mít svěšené hlavy, liga je dlouhá a čeká nás další zápas. Jedeme dál," burcoval kouč Břeclavanů Michal Konečný.

Jedeme dál…

Pojedou jen kousek.

Do Hodonína.

Aby si Lvi vylepšili jméno, musí zvládnout těžkou zkoušku. Náročnou a hojně sledovanou. V sobotu se vydají k derby na led Drtičů.

„Hodonínu se zatím také moc nedaří. Ve středu prohrál v Prostějově 0:5. Čekám, že bychom mohli být vyrovnaným soupeřem a třeba ho i porazit," zmínil Kudlík.

Útočník Radek Zháňal doplnil: „V začátku máme těžký los, ale v této skupině není lehkých soupeřů."

Může být v klidu. Vzkaz, který příznivci Lvů vyvěsili při minulém play off, podle Kudlíka platí dál. Fanoušci jsou s nimi. „Určitě ano," přikývl Kudlík.