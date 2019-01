Hustopeče – Hledání nového využití pro historickou budovou známou v Hustopečích jako sýpka pokračuje. Rozhodnutí, co s chátrajícím dvoupodlažním objektem v ulici Na Hradbách nepřineslo ani prosincové zasedání hustopečských zastupitelů. Ti se budou sýpkou zabývat opět v únoru.

Stará sýpka v Hustopečích. | Foto: Město Hustopeče/Jana Rozková

Naposledy byly podle webu města ve hře dvě varianty: prodej budovy Danielu Vodákovi z Hustopečí, který by uvnitř chtěl vybudovat školící centrum. Nebo ponechat nemovitost v majetku města s tím, že ji radnice opraví tak, aby nebyla nebezpečná. „Co s ní potom ale dál?" zajímalo opozičního zastupitele Jiřího Kadrnku (ODS). Starostka města Hana Potměšilová (Sdružení nestraníků) přiznala, že využití budovy by se teprve hledalo. „V tento moment je několik variant," sdělila Potměšilová.

Historická hodnota

Hodně diskutovaný byl kvůli dalšímu využití budovy problém s parkováním. „Je to velký dům na specifickém místě a okolo něj není žádný prostor. Když ho prodáme, už na něj nebudeme mít žádné páky," postavila se proti prodeji zastupitelka Ivana Brabcová (Sdružení nestraníků).

Ani koalice ale nebyla tentokrát jednotná. „Nezazněla zde ještě další informace ze setkání s Danem Vodákem, že nejvíc by si přál, aby se objekt zbořil a otevřel se tak prostor do ulice Na Hradbách. To je i můj názor," přišel s dalším řešením místostarosta Bořivoj Švásta (Zdravé Hustopeče).

Podle dřívějšího vyjádření Soni Nezhodové z hustopečského muzea má ovšem budova i přes svůj zchátralý stav významnou historickou hodnotu. Dříve sloužila jako střelnice nebo základna českého hasičstva. Naposledy byla sídlem hudebního klubu. Postupně však zchátrala a navíc vyhořela, takže nyní svým vzhledem narušuje jinak upravenou ulici v centru. Město bylo nejprve vlastníkem části budovy, v roce 2013 ale odkoupilo za více než půl milionu korun od soukromého spolumajitele i zbývající podíl.