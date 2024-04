Areál vinařství Chateau Valtice zaplnily tisíce milovníků čokolády. Po celý víkend patří oblíbenému ČokoFestu. Ten láká kromě nepřeberného množství výtečných ručně dělaných pralinek od desítek výrobců také na workshopy, hudební vystoupení či program pro děti.

Video: Deník/Iva Haghofer

Lahve s uskladněným vínem musely bez milosti pryč a v areálu vinařství Chateau Valtice je nahradila čokoláda. Tedy alespoň dočasně. Od pátku do neděle se totiž mezi dřevěné sudy nastěhovaly se svými stánky desítky výrobců ručně zhotovovaných pralinek, makronek, čokoládových figurek a dalších laskomin z čokolády. Už potřetí v pořadí se zde koná oblíbený ČokoFest, který do města vína přiláká až deset tisíc návštěvníků.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Plnou pusu pralinek měly i usměvavé dcerky Martiny Miták, která do Valtic dorazila ze slovenské obce Kúty. „Koupily jsme si mandlové, pistáciové, levandulové a mangové pralinky. Chutnají nám moc,“ rozpomínají se stydlivé malé slečny, které už pokukují po nedalekém skákacím hradu.

První návštěva Valtic to pro ně není. Na ČokoFestu jsou s mámou ale poprvé. „Moc se nám to líbí. Holkám čokoláda chutná, zatím neobědvaly, a jak to tak vidím, tak dnes už ani nebudou,“ směje se máma děvčat.

K ochutnání svádějí výrobci pralinek návštěvníky jak na tradiční a běžné čokoládové variace, tak i na nejrůznější speciality a kombinace chutí. Nechybí třeba Becherovka, chilli, zázvor, kari, jablečný štrůdl, máta, prosecco, piemontské lískové ořechy či lyofilizované ovoce.

Mlsná honí i partnery Viktora a Janu, kteří do Valtic dorazili ze Slavkova u Brna. „Já jsem ve Valticích poprvé, přítelkyně už tady jednou byla s rodiči, když byla ještě dítě. Přemýšleli jsme, kam vyrazit na sobotní výlet, když je venku tak hezky. A říkali jsme si, že ČokoFest by mohl být zajímavý. A nemýlili jsme se. Je to tady moc fajn, krásný a příjemný prostor,“ pochvaluje si sympatický mladý muž.

Přijeli až v sobotu po poledni a zatím toho moc neochutnali. „Obkroužíme si tady kolečko a obhlédneme, co nás zaujme. Všechno vypadá moc krásně,“ doplňuje Jana, která si na rozdíl od svého přítele dopřeje i skleničku vína. „Mám raději sladší víno, tak snad tady něco vyberu,“ rozhlíží se usměvavá žena.

Vinařství Chateau Valtice spolupořádá akci společně s jejím zakladatelem, kterým je Chris Delattr, Francouz žijící v Česku. „Lidé tady po celý víkend mohou ochutnat nejen spoustu čokolády a výrobků z ní, ale také dalších jiných sladkostí. Užijí si kulturní program, živou hudbu a nejrůznější atrakce pro děti. Je to takový vinný čokoládový jarmark,“ shrnuje ředitel Chateau Valtice David Šťastný.

O tom, že jdou víno a čokoláda hezky dohromady, podle něj není pochyb. „Ve spoustě popisů, zvláště u červených vín, která zrají v dřevěných sudech, najdeme, že obsahují tóny hořké čokolády. A nemusí jít pouze o odrůdu Dornfelder. Řada vín v sudech typu barrique mívá někdy tóny čokolády a kakaa, čímž se dají dobře kombinovat právě s čokoládou. Hlavně se nebát,“ vyzývá Šťastný.

V areálu vinařství mohou lidé také po celý víkend podepsat petici proti zavedení spotřební daně na tichá vína. Zájem je z jejich strany v Chateau Valtice velký. „Musel jsem dotisknout další podpisové archy, protože jsme je už měli plné. Lidí, kteří nás podporují, nejsou stovky, ale tisíce. O problematice spotřební daně se s nimi hodně bavíme, ptají se na ni a chtějí často i něco dovysvětlit. Z médií mají nezřídka jen kusé či zkreslené informace,“ zmiňuje ředitel vinařství.

Zavedení spotřební daně na tichá vína by podle něj paradoxně zvýhodnilo dovoz levných a většinou i méně kvalitních vín ze zahraničí. „Navíc stát ani nic nevybere. Její zavedení je naprosto nelogické a my bychom se stali jedinou vinařskou zemí v Evropské unii, která by tuhle daň měla. I proto chceme prostřednictvím všech vinařských akcí, které v Česku pořádáme, požádat lidi o podporu,“ zdůvodňuje možnost podepsat petici ve svém vinařství Šťastný.

„Vinařství a vinohradnictví je krásná kultura, která je tady stovky let. Věříme, že další stovky bude. Rozhodně si ji nenecháme zlikvidovat. To, že nám pomrzly vinohrady, je důkaz, jak moc jsme odkázaní na úrodu, která přijde jen jednou do roka. A buď nám ji příroda dá, nebo nedá,“ podotýká ředitel vinařství.