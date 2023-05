/FOTO/ Dveře do obchodu otevře mobilní aplikace třeba o půlnoci i bez přítomnosti prodavaček. Nakoupit si jídlo i drogerii mohou od pátku místní i turisté v Lednici přímo v centru obce. Společnost COOP tam otevřela automatickou prodejnu, do níž mohou lidé vstoupit sedm dní v týdnu čtyřiadvacet hodin denně.

Sedm dní v týdnu 24 hodin denně. Po zavírací době si mohou lidé v Lednici nakoupit sami. Automatický obchod tam otevřela společnost COOP. | Foto: Se souhlasem COOP/Monika Tomášková

„Prodejna s nonstop provozem bude sloužit místním, ale pomůže i vykrýt nápory turistů. Přes den si v ní lidé nakoupí jako v běžném obchodě, po standardní otevírací době se už zákazníci obslouží sami díky kombinaci platební karty, bankovní identity a speciální aplikaci v mobilních telefonech,“ uvedl mluvčí společnosti Ivo Čižmár.

VIDEO: Nová ozdoba zámku v Lednici. Zahrada s ornamenty září červenou a bílou

Lednice se tak stala první vlaštovkou nonstop samoobslužného na vesnicích, v režii COOP vůbec první na Moravě. „První takové obchody jsme otevřeli v centrech menších měst, kde po běžné otevírací době nemají lidé možnost si v docházkové vzdálenosti nakoupit. Nyní testujeme tyto prodejny na vesnicích, kde automatický provoz představuje jednu z mála možností jak vůbec zajistit fungování obchodu s potravinami,“ uvedl Lukáš Němčík, ředitel rozvoje a marketingu sítě COOP.

Jak je prodejna zabezpečena proti krádežím:

• Každý zákazník je identifikován prostřednictvím bankovní identity

• Prostor automatických prodejen je kompletně pokryt kamerovým systémem

• Prodejna je napojena na pult centrální ochrany, přičemž při každém vstupu zákazníka do prodejny je systém aktivován

Nákup v obchodě je podle něj jednoduchý. Jen vstup do prodejny je podmíněn vlastnictvím bankovní identity a speciální aplikací v mobilním telefonu. Nákup zaplatí zákazníci platební kartou na standardní samoobslužné pokladně.

Nevšední podívání v Lednici. Kolonádou procházeli lidé v šatech z dob minulých

„Bankovní identitu má dnes prakticky každý, kdo využívá služeb internetového bankovnictví. Takže to pro zákazníky není nic nového. Stáhnout si musí jen aplikaci, která generuje kódy pro vstup do prodejny. Pomocí bankovní identity řešíme problém s bezpečností a bráníme se případným nenechavcům, ale také zajišťujeme, že do prodejny vstupují pouze lidé starší osmnácti let a můžeme tedy v automatickém režimu prodávat třeba alkohol,“ vysvětlil Němčík.

Lednická prodejna COOP je umístěna v blízkosti zámeckého areálu v architektonicky zajímavé budově Pivovaru Lednice a Resortu Eisgrub. Budova také získala ocenění Stavba Jihomoravského kraje v kategorii Občanská vybavenost za rok 2022.

Jako živé. Podívejte se na písečnou krásu obřích soch v Lednici na Moravě

„Stavba je citlivě zasazena do historického centra Lednice, nyní v ní bude navíc moderní supermarket. Naši zákazníci, kterými jsou místní obyvatelé i turisté, tak budou časově nezávislí na otevírací době prodejny a budou si moci nakoupit doslova kdykoliv,“ vyzdvihla Zuzana Petáková Kormanová, výkonná ředitelka Jednoty, spotřebního družstva v Mikulově, která prodejnu provozuje.

Také na Blanensku

Díky bankovní identitě lze snadno dohledat a identifikovat nepoctivého zákazníka. Automatické prodejny jsou navíc napojeny na pulty centrální ochrany. COOP při ochraně prodejen před zloději testuje i využití umělé inteligence, která odhalí zloděje díky rozpoznání nestandardního chování.

„Automatický provoz už přestáváme vnímat jenom jako nějaký marketingový či technologický experiment. Nyní budeme takové prodejny otevírat prakticky každý měsíc a do konce roku jejich počet zhruba zdvojnásobíme,“ doplnil Lukáš Němčík.

Princ Constantin z Lichtenštejna: Nejde nám o peníze, bojujeme za spravedlnost

Další stejnou prodejnu otevře podnik v sobotu na Blanensku ve Skalici nad Svitavou, její provoz bude řídit Jednota Boskovice. Prodejna se otevře symbolicky v den konání místní poutě, aby měl dostatek zákazníků možnost si ji vyzkoušet. „Naše družstvo provozuje několik typů prodejen a máme i několik desítek venkovských obchodů. Rádi bychom po odzkoušení technologie a spokojenosti zákazníků využili nový styl prodeje v dalších lokalitách,“ plánoval František Lžičař, předseda představenstva COOP Jednoty Boskovice.

Lednice se stala v pořadí osmou lokalitou, kde COOP automatickou prodejnu otevřel. První na Moravě a na vesnici.

Jak probíhá nákup

1 Stáhněte si mobilní aplikaci DoKapsy od ČSOB (je určena i pro ty, kteří co nemají u ČSOB účet)

2. Zaregistrujte se do aplikace

3. Pro vstup do obchodu použijte QR kód ve svém mobilním telefonu.

4. Vezměte si košík a nakupujte

6. U pokladny naskenujte zboží

7. Potvrďte nákup a zaplaťte platební kartou/mobilním telefonem

8. Pro odchod z prodejny naskenujte opět QR kód z aplikace