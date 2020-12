Oblíbený zpěvák, moderátor, vinař a vypravěč Jožka Šmukař se v listopadu potýkal s těžkým průběhem koronaviru. V nemocnici skončil s oboustranným zápalem plic.

Vše přitom začalo jako běžné nachlazení. „Hned po narozeninách mi nějak nebylo dobře. Vyskočila mi i teplota. Zašel jsem si k doktorovi a dostal jsem léky. Ze sedmatřiceti jsem rázem měl v noci devětatřicet a přes den už jsem měl téměř pořád osmatřicet. Necítil jsem se dobře, tak jsem opět doktorovi zavolal,“ vypráví nyní již uzdravený Šmukař.

Lékař se rozhodl poslat ho na test. Nezahrával si. Zpěvákovo srdce totiž už šest let posilují hned čtyři bypassy. „Test na Covid-19 by přes doporučenku byl až za čtyři dny. Tak jsem se rozhodl, že se objednám jako samoplátce. Do Brna jsem jel hned druhý den ráno. Když jsem se chystal, už jsem necítil parfém. Tušil jsem, že to bude Covid-19. No a pozitivní výsledek byl hned večer,“ popisuje rodák z Krumvíře na Břeclavsku.

Po konzultaci s lékařem zůstal doma. „Jenže můj stav byl čím dál horší, teploty neustávaly, já jsem se celé noci potil, převlékal jsem se třeba i pětkrát. Nemohl jsem spát, bylo mi zle. Dokonce jsem nebyl schopný si ani dřepnout. Naštěstí jsem doma nikoho nenakazil, držel jsem se v izolaci,“ říká hudebník.

Oboustranný zápal plic

Covid-19 ho skolil. Skončil na covidové jednotce brněnské Úrazové nemocnice. „Oznámili mi, že mám oboustranný zápal plic. Okamžitě mě napojili na kapačky a dostal jsem antibiotika. Moc rád bych poděkoval celému personálu, sestřičkám a panu doktorovi Anasi Shakerovi. Klobouk dolů před jejich náročnou prací. Neustále se musejí oblékat do a z obleků, podmínky mají stížené, a přesto se usmívají, jsou milí a pečují o nás,“ oceňuje Šmukař.

V nemocnici strávil rovných osm dní. „Doma jsem pak ještě dobíral nějaká antibiotika. Řeknu vám, nikomu bych tohle nepřál zažít. Nejen, že bylo těžké si dřepnout, ale i chodit. Udělal jsem pár kroků a byl jsem vyřízený,“ zmiňuje.

Hodně mu už v nemocnici pomáhala dechová cvičení. „Chodila za námi pravidelně rehabilitační sestřička, která se snažila nás rozdýchávat. Možná mi pomohlo i to, že jsem zpěvák a umím pracovat s dechem. I sestřička říkala, že je znát, že plíce a dýchací aparát mám silnější,“ prozrazuje Šmukař.

Nyní se již cítí dobře, i když je utahaný. Nejbližší kontrola ho čeká ve čtvrtek. „To kvůli těm bypassům. Uvidíme, zda se nějak nemoc nepodepsala i na výkonu srdíčka,“ doplňuje.

Lidem, kteří koronavirus zlehčují, by vzkázal, že jsou blázni. „Opravdu to není maličkost. Kdo má takový průběh nemoci jako já, začne si zdravotnického personálu sakra považovat. Chovejme se k sobě ohleduplně a zvládneme to. To, co je pro jednoho totiž jen blbá rýmička, může druhého skolit,“ podotýká Šmukař s tím, že lehčí průběh nemoci měli ještě další dva členové kapely.