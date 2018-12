Uherčice - V této uspěchané době jí záleží na lidech v okolí. Canisterapeutka Michaela Rohrerová z Uherčic na Břeclavsku jim pomáhá se svým nejlepším kamarádem Easym.

Pravidelně navštěvuje Léčebnu dlouhodobě nemocných ve Valticích nebo Domov seniorů ve Vranovicích. „Naplňuje mě upřímná radost, když klienti vidí Easyho ve dveřích. A potom si ho hladí a vykládají, jak mají rádi psy,“ přibližuje Michaela Rohrerová.



Povoláním zdravotní sestra nedávno objevila v projektu Ježíškova vnoučata, že si psí návštěvu přeje Jarmila z domova Seniorprojekt ve Vranovicích na Brněnsku. „Neváhala jsem a přihlásila se, že přání splním. Dlouho jsem neviděla v očích takovou radost, jakou měla. Budeme ji nadále navštěvovat,“ slibuje šestadvacetiletá Rohrerová.





Canisterapie se dá provádět kdekoliv. Nejčastěji na lůžku, ale může být i na zahradě formou pocházky. Klienti si psa nejen hladí. Pomocí něj provádí i rehabilitace.

Sezení trvá vždy asi hodinu či dvě denně. „Pro psa je to psychicky i fyzicky náročné. Práce ho baví, ale nesmí se mu zprotivit. Vždy musí být natěšený, aby mohl rozdávat radost,“ povídá Rohrerová.



Ne každý pes se na canisterapii hodí. Jde přitom více o povahu psa než rasu. „Easy je border kolie. Jeho máma je obrovský mazel. Už od štěněte jsem věděla, že je ten pravý,“ říká o svém rok a půl starém parťákovi.





Pes musí mít hlavně rád lidský kontakt. „S Easym byla příprava hračka. Asi se pro terapii narodil, “ vysvětluje chovatelka.

Každé dva roky musí se psem plnit zkoušky. „Pes se musí třeba nechat přenést člověkem. Když do něj najede vozíček, nesmí být agresivní a ohnat se, musí si nechat hrábnout do tlamy nebo misky,“ popisuje žena.



Se psy tráví všechen volný čas. Kromě Easyho má další dva. „Vzhledem k jejich velikosti canisterapii dělat nemůžou. Klienta by jeden i druhý zalehl,“ podotýká s úsměvem. Dodává, že chce začít chodit pomáhat i do břeclavské nemocnice.