Břeclav – Spíše vlažné reakce vzbuzuje snaha občanského sdružení Břeclavská zácpa, jejíž členové navrhují vznik více jízdních pruhů v ucpaném centru okresního města. Posledního setkání se zúčastnili představitelé radnice, s názorem se zapojil také ředitel krajské policie Leoš Tržil.

Dopravní zácpy v Břeclavi. Ilustrační foto. | Foto: archiv DENÍKU

Lidé z Břeclavské zácpy pracují s vizí čtyřpruhu, který by podle nich pomohl řidičům projíždějícím mezi centrem a Poštornou, kde se pravidelně tvoří dlouhé kolony. Od prvotního plánu však pomalu ustupují. „Bude dobré přizpůsobit projekt schůdnosti. Abychom neměli velké ambice, na kterých by to ztroskotalo. Zatím projekt vzniká. Můžeme jej oklešťovat podle možností a podmínek," nechala se slyšet Jana Vlková z neziskové organizace Aided, která sdružení zaštiťuje.

3pruhy. Spíše tato varianta připadá v úvahu pro rozšíření silnice v centru Břeclavi.

S ohledem na výkup pozemků přijde čtyřpruh nemožný krajskému řediteli policie Leoši Tržilovi. „Dalo by se to vyřešit dvojpruhem směrem do Břeclavi a jedním pruhem na Poštornou. S tím, že by bylo poté potřeba dořešit cyklisty, kteří by na silnici tím pádem nemohli," nabídl Tržil další řešení.

Podle něj navíc čtyřpruh nic moc nevyřeší. „V době dopravní špičky je kolona v Břeclavi od Valtické ulice až po Tesco. Ani obchvat nevyřeší problém v centru města, pokud se budou stavět další hypermarkety. Jakože se o jednom nebo dvou uvažuje," myslí si Tržil.

I břeclavský místostarosta Zdeněk Urban považuje návrh řešení Břeclavské zácpy v centru okresního města za postavené na vodě. „Nicméně bylo velmi rozumné, že jsme se sešli. Většina jejich návrhů, doporučení nebo zjištění je přesně to, o čem jsme se bavili ve vedení města. Pokud vedle sebe budou dva proudy, kteří budou tlačit na zákonodárce, samosprávy či kraj, bude to jenom výhoda," uvedl Urban.

Podle něj bude spolupráce města a Břeclavské zácpy pokračovat. „Budu na vedení města navrhovat, aby jeden ze zástupců jejich sdružení byl součástí dopravní komise Břeclavi, aby jejich názory byly slyšet a aby i oni měli zpětnou vazbu," řekl místostarosta.

Zástupci sdružení se bavili s policií i o dílčích změnách. Nezbytnou se jeví modernizace semaforů. „Opraveny měly být už dávno. Současné odpovídají provozu před dvaceti lety," prohlásil Tržil.