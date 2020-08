Kromě městské policie, která dennodenně rozdává desítky pokut právě lidem na jízdních kolech, se do problému vložila také zastupitelka a zakladatelka skupiny M!kulov na sociální síti Facebook Silvie Pelant Janatová. „Všichni si stěžujeme na to, jak se turisté, a především cyklisté, ve městě chovají. Všem nám to vadí. Ale pouhým diskutováním a vysedávání u sociálních sítí nic nezměníme. Vyzvala jsem proto lidi, aby přišli diskutovat na zastupitelstvo, aby pěkně od plic řekli, co jim vadí. V takovém případě je totiž naší povinností se stížnostmi lidí skutečně zabývat, ne je přehlížet,“ zareagovala Pelant Janatová.

Mikulovští strážníci dokonce až třikrát denně vysílají do terénu speciální hlídku, která se zaměřuje pouze na chování cyklistů ve městě. „Mikulov je specifický svými jednosměrnými a úzkými uličkami, nicméně to není omluva pro chování cyklistů, kteří si dost často neuvědomují, že i oni jsou účastníky silničního provozu se všemi dopady. Denně se strážníky rozdáme padesát až šedesát pokut. Věřím ale, že kdyby nás bylo jednou tolik, přestupků bychom denně řešili i více jak stovku, což je šílené,“ překvapil velitel strážníků Jiří Hamerník.

Stejně jako on si i zastupitelka Pelant Janatová myslí, že cyklisty lze ve městě vychovat. „Loni jsme při vjezdu do centra nechali umístit cedule Cyklisto, sesedni z kola. A musím říct, že většina z nich nařízení respektovala. Myslím si proto, že pokud město zainvestuje peníze z turistického ruchu do jednoduchých návodů, jak se v Mikulově chovat, kam se na kolech smí a kam naopak ne, může to fungovat. Mohla by to být i mobilní aplikace nebo třeba sekce na webu města. Hlavně je ale třeba, abychom v tomhle byli důslední a nevzdali se,“ myslí si zastupitelka.

Jedině restrikce

Velitel Hamerník je zase toho názoru, že jediné funkční opatření jsou restrikce. „Za pětadvacet let praxe jsem přesvědčený, že právě restrikcemi se dá lidi vychovat. Prevence nemá v případě cyklistů v Mikulově smysl. Neustále jsme jim vycházeli ve všem vstříc a hýčkali jsme si je. Teď je třeba, abychom je vrátili zase pěkně zpátky na zem. A to razantním vysvětlováním a pokutami,“ řekl Hamerník.

Běžně se výše pokut pohybuje mezi sty až třemi sty korunami. „To je taková výchovná pokuta v případě, že lidé skutečně neměli úmysl pravidla porušit, spíše něco přehlédli. V případě, že jsou neurvalí nebo drzí, pak dáváme pokuty ve výši pěti set až tisíce korun. Nejvíce pak můžeme pokutovat dvoutisícovkou. Nedávno se nám stalo, že jsme v protisměru chytli skupinku cyklistů, byla to rodina s dětmi. Chtěli jsme je poučit a v tom okamžiku otec zařval, že on to moc dobře ví, že sám je policista. A to je hodně špatná vizitka,“ zmínil velitel.

Vesnice penzionů

Nepříjemnosti působí každodenní soužití s turisty také obyvatelům Zaječí. „Žiji zde osmatřicet let a vždycky to byla pěkná vesnice. Bohužel se to za posledních pár let změnilo. Zaječí je možná atraktivní cíl pro turisty, ale ne už pro občany. Stalo se totiž vesnicí penzionů. Troufnu si říct, že jich zde máme minimálně čtyřicet a další se staví. Protože se staví v již starých zástavbách, dochází k problémům s parkováním a dodržováním nočního klidu,“ napsala Deníku Rovnost jedna z obyvatelek Iveta Mátlová.

Jak poukázala, překvapuje ji, že stavební úřad vydá povolení ke stavbě penzionu, přestože ten nemá k dispozici žádné parkovací místo. „I běžný rodinný dům musí mít parkovací stání, penziony snad ne? Auta stojí, kde chtějí. Bezohledně. Nerespektují vůbec stávající obyvatele,“ postěžovala si žena.

Potíže s turisty potvrdil i místostarosta obce František Dobeš. „Toto téma jsme už řešili i na radě. Turisté chtějí parkovat co nejblíže ubytování, někteří si chtějí i nejlépe nechat kola přímo na autech. Takže jsou rádi, když na ně vidí. O auta podle mě ani tak moc nejde, více nás trápí večerní hluk. Dokonce jsme přistoupili i k tomu, že vyzýváme v rozhlase, aby se lidé uchýlili po desáté hodině do útrob penzionů či sklepů, aby nehlučili na veřejnosti. Zhruba třetina poslechla, zafungovalo to. Někteří se možná diví, proč to hlásíme. My víme, že turisté se chtějí bavit, mají volno a nemusejí vstávat do práce. Nicméně místní ano. Proto je třeba být k sobě ohleduplní,“ podotkl Dobeš.