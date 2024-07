Akce se uskutečnila ve čtvrtek 11. července, policisté nakonec zkontrolovali přibližně dvě stě třicet cyklistů. Policisté například ověřovali, zda cyklistům cokoliv chybí z jejich povinné výbavy. Pokud něco chybělo, tak ji ihned na místě o patřičnou věc doplnili.

Co je součástí povinné výbavy? funkční brzdy, přední bílá odrazka, zadní červená odrazka, oranžové odrazky (z obou stran obou pedálů), oranžové nebo reflexní odrazky v pletení předního a zadního kola (a to minimálně jedna z obou stran) a za snížené viditelnosti přední světlomet s bílým světlem a zadní svítilna červené barvy

Další součástí programu byl apel na používání ochranné přilby, která sice není povinná pro starší osmnácti let, nicméně v případě nehody může zmírnit její následky. „V této oblasti musíme cyklisty pochválit, neboť v rámci preventivní akce mělo přibližně 87 procent cyklistů, kteří jsou starší 18 let, cyklistickou přilbu, u dětí to bylo stoprocentní,“ uvedl policejní preventista Miroslav Měchura.

V neposlední řadě policisté upozornili na prevenci jako takovou. „Prevence nehod je společnou odpovědností jak cyklistů, tak i ostatních řidičů. Důležité je vzájemné respektování a ohleduplnost na silnici i mimo ni,“ doplnil Měchura.

Součástí programu byl i projekt nazvaný „Řídím, piju nealko pivo“, který cyklisty vyzval ke konzumaci close info Zdroj: Police ČR zoom_in Policisté zkontrolovali přes dvě stovky cyklistů. nealkoholického piva s tím, že pivo alkoholické za řídítka kol a koloběžek nepatří. „Pro úplnost dodáváme, že osoba, která řídí koloběžku, je podle zákona považována za cyklistu a platí tedy pro ni stejná práva a povinnosti, jako by jela na kole,“ uzavřel Měchura tiskovou zprávu, kterou jihomoravští policisté zveřejnili na svých webových stránkách.