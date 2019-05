Jižní Morava /VIDEO/ – Třicet let svobody a pád železné opony mezi jižní Moravou a Dolním Rakouskem slaví cyklisté společnou jízdou od Znojemska přes Mikulovsko až k zámku Hof nedaleko hranic mezi Rakouskem a Slovenskem.

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv Deníku

Ve středu účastníci vyjeli ze Znojma přes Hardegg do Hnanic, dnes pokračují přes Retz, udolím Pulkau přes Jaroslavice a Laa do Mikulova. V cestě pokračují až do soboty. „Část účastníků jede celou cestu, zástupci obcí se přidávají na některé úseky. Cílem naší jízdy je připomenout třicet let svobody, která umožnila právě i rozvoj cykloturistiky v dříve zakázané oblasti železné opony,“ řekl koordinátor Moravských vinařských stezek Martin Fiala.