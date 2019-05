Dokument už projednali radní města. „Dalším krokem bude představení návrhu na veřejném projednání s obyvateli,“ potvrdil vedoucí odboru rozvoje města Dalibor Novák.

Lidé by se tak mohli dočkat vyřešení problémových míst, pruhů pro cyklisty, přemostění hlavní silnice, či většího prostoru na cyklostezkách.

Plány pro cyklisty:

Koncepce cyklistické dopravy řeší bezpečnost cyklistů a problémová místa

Například zřízení chybějících pruhů pro cyklisty

Návaznost cyklostezek

Bezpečnější přejezdy přes hlavní silnice

Přemostění tranzitní silnice I/55 od ZOO do lesní Dúbravy

V roce 2017 bylo v Hodoníně celkem 22 nehod cyklistů

V roce 2018 jich bylo podle statistik PČR celkem 19

Místostarosta města Petr Buráň si od projektu slibuje kompletní řešení neutěšeného stavu cyklistické dopravy ve městě. „Jedná se především o koridory napříč městem, nejvytíženější stezky by měly dostat větší prostor a měly by na sebe navazovat. Například nově otevřená stezka z Ratíškovic končí u silnice I/55, chtěli bychom, aby vedla cyklisty bezpečně až do Hodonína a naopak. Jsou tam ale složité majetkové vztahy s pozemky,“ nastínil plány.



Hodonínské cyklisty nejvíc pálí hlavní tahy na silnicích první třídy. Třeba místo u kruhové křižovatky k obchodní zóně. Stezky na sebe nenavazují a podle lidí vedou takzvaně odnikud nikam. Často musí z kola sesednout a prodírat se rušnou silnicí pěšky. „Jako běžný cyklista se v centru města necítím bezpečně, hlavně, když jedu s dětmi,“ říká například Marek Jedlička. Problémovým místem je podle něj překonávání hlavní Brněnské silnice. „Špatně se dostávám třeba přes kruhovou křižovatku v centru, u kasáren cyklostezka nenavazuje,“ vyjmenoval.



Uvítal by pruhy pro cyklisty. „Myslím, že by to bylo nejjednodušší řešení, mají to tak třeba v Břeclavi. Mrzí mě, že se na to nemyslelo nedávno, když se dělala rekonstrukce silnice v ulici Dobrovolského, namalovali tam jen značku pro cyklisty, ale pruh tam nevznikl,“ poznamenal. Síť cyklostezek v okolí Hodonína si však pochvaluje. „Jen na sebe nenavazují, cyklista se tak vždycky dostane do provozu, koncepční řešení potřebují,“ vítá projekt města.



Hodonínští často diskutují také o přemostění tranzitní silnice I/55, od zoologické zahrady směrem do lesní Dúbravy. „Stavba mostu je v projektové fázi. Pokud půjde všechno dobře mohli bychom začít stavět do dvou let,“ věří místostarosta Buráň. Uskutečnění dalších cyklistických plánů je podle něj otázkou dalších let. „Realizace bude probíhat určitě postupně,“ dodal Buráň.