Mezi desítkami sportovců, které policisté zastavili, byla i skupina přátel na elektrokolech ze slovenských Jaslovských Bohunic, Trnavy, Piešťan a Levic. „Legislativa umožňuje elektrokolům rychlost do pětadvaceti kilometrů v hodině. V případě, že by měli cyklisté nastavenou rychlost vyšší, nesměli by s těmito koly jezdit například přes cyklostezky. Stejně tak by museli mít kola registrovaná podobně jako malé mopedy. Bylo by nutné, aby nosili helmu, měli chráněné oči a zaplacenou pojistku. V takovém případě by pak dostali i něco jako registrační značku,“ vyprávěl při měření výzkumník Jiří Vedra z Centra dopravního výzkumu.