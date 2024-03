Deníku to prozradila starostka města Hana Potměšilová. „S cykloboxy trošku bojujeme, moc se nám neosvědčily. Jsou na klíček, do zámku vložíte desetikorunu a box si uzamknete. No a dokud si svoje věci nevyzvednete, tak tam zůstanou. A v tom je právě ta potíž. Lidé si z cykloboxů začali dělat skladiště. Protože jsou poměrně velké, odložili si do nich třeba na půl roku zimní pneumatiky,“ popsala starostka.

Osmnáct dřevěných boxů je tak nyní mimo provoz. „Nemáme k nim klíče, jen ty náhradní. Máme je u strážníků. Jsme si vědomí, že za chvíli začne cyklistická sezona, uhánějí nás už i místní, kteří cykloboxy využívali tak, jak měli. Budeme s tím muset něco udělat,“ povzdechla si Potměšilová.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

První na řadě bude nejspíš provozní řád. Ten by mohl upravovat třeba to, na jak dlouho si lidé smějí svoje zavazadla či jízdní kola uschovat. V plánu je taky kamera, která bude prostor u boxů snímat. „Pod kamerami máme jak prostor kolem obchodního domu Coop Jednota, tak i nádraží. Funkční není právě jen tato jediná kamera,“ zmínila starostka.

Cykloboxy v Hustopečích instalovala specializovaná firma před pár lety. „Byly součástí dotačního titulu společně s parkovacími místy P+R. Mysleli jsme si, že lidé budou ukáznění a šťastní, že něco podobného u nádraží mají. Ale spletli jsme se. Účel zkrátka neplní. A nejen u nás. Vím, že podobné těžkosti s nimi řeší například i v Židlochovicích,“ naznačila Potměšilová.