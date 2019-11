Cyklostezka s asfaltovým povrchem má vést z města po levé hrázi říčky Trkmanky až k mostku u Rakvic-Trkmanic. „Povodí Moravy požaduje v rámci projektu opravu hrází. Oproti původně plánovaným pětadvaceti milionům bychom se tak v odhadech mohli dostat až na čtyřicet,“ potvrdil velkopavlovický starosta Jiří Otřel.

Otázkou podle něj je, kde získat zbytek peněz. „Dále jednáme s Povodím Moravy. Žádost o dotaci jsme mohli podat do dvaadvacátého října, což jsme i udělali. Stavební povolení už také máme,“ přiblížil Otřel. Pokud uspějí, mohli by tamní 3,4 kilometru dlouhý úsek začít stavět příští rok.

Pozemky, přes které povede cyklostezka, slouží jako protipovodňová ochrana. „Současně nám umožňují při údržbě koryta a při odstraňování povodňových škod dostat těžkou techniku v případě potřeby až do koryta řeky. Cyklostezka tedy musí mít takovou nosnost, aby při výkonu našich povinností nedocházelo k jejímu poškození či poškození hráze,“ zdůvodnil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Na tuto část cyklostezky by možná už za pár let mohla navázat další. Propojit má Velké Pavlovice s Rakvicemi. „My jsme zatím ve fázi plánování. Rádi bychom navázali na Pavlovské. Naši část trasy bychom vedli po hrázi Trkmanky, po tak zvané svodnici. Dálnici ani silnici 425, kterou cyklostezka protne, křížit nebudeme. Jsme schopní využít mosty nad korytem řeky Trkmanky, pod kterými je dostačující prostor pro stezku,“ přiblížil rakvický starosta Radek Průdek.

Pro křížení cyklostezky s železniční tratí by pak Rakvičtí využili prostoru pod mostem, v jehož blízkosti se dříve nacházelo smetiště. „Cyklisté by se tedy před příjezdem do Rakvic o kousek vrátili směrem na Hustopeče. Tato varianta je bezpečnější, a navíc nám pomůže i spojit dvě oddělené části obce,“ uvedl starosta Průdek.

Projekt má mít vedení obce k dispozici začátkem příštího roku. Že by se mohl prodražit tak, jako ve Velkých Pavlovicích, se Průdek neobává. „I my jednáme s Povodím Moravy. Uvidíme. K tak výraznému zvednutí ceny určitě nedojde. Asfaltový povrch neplánujeme,“ řekl starosta.

Zprávy o chystané cyklostezce potěšily i Lucii Halamovou z Malé Skály u Turnova, která na jižní Moravu s rodinou několikrát ročně přijíždí. „Je skvělé, když člověk s dětmi na kolech nemusí přes hlavní silnici,“ podotkla mladá žena.