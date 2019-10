Šakvice – Cyklisté i pěší budou po stezce z Šakvic k nádraží jezdit bezpečněji. Cyklostezku vedle rušné silnice už lemují sloupy veřejného osvětlení. Namontovat je tam nechali představitelé obce.

Zhruba rok novou cyklostezku vedoucí z Šakvic na nádraží nasvítí nové lampy veřejného osvětlení. | Foto: archiv Deníku

„Do konce října by nás měli energetici připojit na síť a můžeme rozsvítit,“ upřesnila starostka obce Drahomíra Dirgasová. Důvodem je podle ní zvýšení bezpečnosti lidí, kteří nejezdí autem. „Po stezce jezdí lidé do práce do průmyslové zóny nebo na vlak, stejně tak děti do školy,“ podotkla starostka. Za osvětlení zaplatili Šakvičtí z vlastního rozpočtu zhruba 1,5 milionu korun.