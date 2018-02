Cyklostezku zavřou kvůli autům. Zkracují si cestu do Bořetic

Velké Pavlovice – Stále více aut jezdí po cyklostezce mezi Velkými Pavlovicemi a Bořeticemi, přestože tam nemají co dělat. Kvůli opravě mostu přes říčku Trkmanku je zavřená silnice mezi oběma sídly na Břeclavsku a řidiči si po trase vyhrazené cyklistům zkracují cestu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Velkopavlovické městské radě už došla trpělivost a navrhla cyklostezku zavřít. Uzavírka začne platit od tohoto týdne, vedení města už má oznámení odboru dopravy hustopečského městského úřadu.

„Strážníci nemohou u cyklostezky stát čtyřiadvacet hodin denně. Má být zavřená po dobu uzavírky mostu přes Trkmanku. Jezdí tamtudy desítky aut denně a řidiči jsou ještě arogantní na chodce. Poslední kapka byla dopravní nehoda. Ze strany od Bořetic necháme položit betonové panely, cyklisté projedou,“ informoval místostarosta Velkých Pavlovic Petr Hasil.

Opatření velkopavlovických radní se nediví ani například tamní vinař Pavel Lacina. „Je to cyklostezka. S autem tam smí jen uživatelé polí a vinohradů. Jezdím do Bořetic na oběd, ale nikdy by mě nenapadlo jet přes cyklostezku,“ uvedl Lacina.