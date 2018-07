Cyklověž u břeclavského terminálu je hotová. Zatím funguje ve zkušebním provozu

Břeclav /VIDEO/ – Uložení kola v nové břeclavské cyklověži trvá kolem dvaceti vteřin. Ve čtvrtek dodavatel stavbu předal městu a nyní je ve zkušebním provozu. „Ještě v červenci chceme stihnout kolaudaci, pak už cyklověž zahájí ostrý provoz,“ uvedl místostarosta Svatopluk Pěček.

Cyklověž u břeclavského dopravního terminálu má kapacitu 118 jízdních kol. „Skládají se do třinácti úrovní. Do nejvyššího patra kolo vyjede zhruba za osmadvacet vteřin," řekl Rudolf Bernart, jehož společnost Systematica věž postavila.



Cena za uložení kola je pět korun na den, pro majitele In karty je služba zdarma.



Cyklověž bude v nonstop provozu. „Prostor kolárny je monitorovaný kamerovým systémem napojeným i na městskou policii," doplnil Bernart.





Pokyny pro uschování kola lidé vidí i na obrazovce. Systém zaznamenává, že uživatel vstoupil do žluté bezpečnostní zóny, odkud kolo zatlačí do štěrbiny. Zaplatí až při vyzvednutí. Nechybí ani QR kód pro možnost sledovat online naplnění kapacity cyklověže.



Cyklisté mohou využít také univerzální pumpy pro dofouknutí duší. „Přibude i nabíjecí stanice na elektrokola," dodal Pěček.



Stavba stála včetně úprav v okolí kolem čtrnácti milionů, z toho deset zaplatila státní dotace. Cyklověž je v noci modře nasvícená. V místě dělníci ještě dodělávají prostor, kde bude travnatá plocha s herními prvky pro rodiny s dětmi.