Dálkové vlaky přes Brno a Břeclav vyjedou z Prahy dříve. Kvůli výluce

Dřívější odjezdy oproti dosavadnímu jízdnímu řádu budou mít od soboty dálkové vlaky linky Ex 3 v úseku mezi pražským hlavním nádražím a Břeclaví. Spoje míří právě Brno a Břeclav do Rakouska, na Slovensko a do Maďarska.

Souprava railjet na velkém řikonínském viaduktu. | Foto: České dráhy

„Důvodem je pokračující výluka Správy železnic zejména v úseku Poříčany – Velim na trati mezi Prahou a Kolínem," informoval mluvčí Českých drah Lukáš Kubát. Úpravy jízdních řádů se týkají většiny spojů railjet Vindobona a EuroCity Metropolitan či Hungaria. Vlaky budou odjíždět z pražského hlavního nádraží a Holešovic až o devatenáct minut dříve. „V průběhu jízdy směrem do Břeclavi se bude náskok jednotlivých spojů oproti stávajícímu jízdnímu řádu postupně snižovat a z Břeclavi dále směrem do Vídně, Grazu, Bratislavy a Budapešti pojedou vlaky už v obvyklých časech," nastínil Kubát. Student je bez titulu. Úřad řeší plagiátorství na Mendelově univerzitě v Brně Dřívější odjezdy tak budou mít vlaky také z Brna. Spoje linky Ex3 pojedou podle výlukového jízdního řádu. „Upravené časy odjezdů a příjezdů jsou zapracované do vyhledávačů spojení a aplikace Můj vlak. Toto opatření bude platit minimálně do konce srpna," sdělil Kubát. Zástupci Českých drah žádají cestující, kteří si koupili jízdenky a rezervace na tyto vlaky s větším časovým předstihem, aby si před cestou ověřili přesný čas odjezdu a nezmeškali tak dřívější odjezd vlaku.