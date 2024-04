Sezvala je tam senátorka Eva Rajchmanová. „Vzhledem k tomu, že se nám dálnice přiblížila ke Bzenci, začíná být stavba docela reálná i směrem k Břeclavi. A každý starosta si tady k ní mohl říct svou připomínku, jak to vidí, co je trápí a co by chtěl vyřešit v následujícím stupni,“ řekla senátorka za Hodonínsko a Kyjovsko důvody více než dvouhodinového jednání k úsekům Rohatec – Lužice a Lužice – Břeclav.

Silničáři zatím předpokládají, že by mohli zahájit stavbu této části dálnice za čtyři roky, tedy v roce 2028. „A v roce 2031 zprovoznit,“ podotk ředitel zlínské oblasti Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek. Tato dvojice úseků se má stavět za provozu. Tedy nejprve se začnou budovat nové části dálnice a vedle ní se bude zatím jezdit po stávající silnici I/55.



Nahrává se anketa ...

Jak připomněl projektant HBH projektu Jiří Boháč, jde o nezvyklou stavbu. „V podstatě se drží stávající silnice I/55, která se budovala s vizí, že tady bude rychlostní silnice, dnes už dálnice. Přestavuje stávající dvoupruh na dálnici, všechna křížení jsou mimoúrovňová s doplněním některých obslužných cest,“ popisoval projektant.

Od západu nastupuje dvanáctý úsek dálnice z katastru Rohatce, a to křižovatkou nad železničním koridorem u drůbežárny. Výraznou změnou oproti současnému směru na západ by pak měla být nová podoba pánovské křižovatky.