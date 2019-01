Jižní Morava /INFOGRAFIKA/ - Až o čtyřicet kilometrů pomaleji budou muset podle plánu dopravní policie jezdit řidiči na mnoha úsecích dálnic a rychlostních silnic. Mimo jiné také přes Brno.

Zablokovaná dálnice | Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

Po částech dálnic D1 a D2 v Jihomoravském kraji budou řidiči muset jezdit jako po okresních silnicích. Stejně jako po rychlostní silnici R46 z Vyškova do Olomouce. Kvůli nevyhovujícímu stavu přípojných pruhů chce totiž policie na mnohých místech snížit nejvyšší povolenou rychlost. A to hned o čtyřicet kilometrů v hodině. Maximálně devadesátkou by se mělo po „dé jedničce“ jezdit i přes Brno. Od Kývalky až po Slatinu.

„Už vznikl tým dopravních inženýrů, který prověřuje stav a délku přípojných pruhů. Ty současné jsou totiž naprosto nevyhovující,“ potvrdil šéf republikové dopravní policie Leoš Tržil. Podle něj musí mít přípojný pruh na dálnici, kde je stotřicetikilometrová rychlost, délku minimálně 370 metrů. „Tak dlouhé však nejsou, někde dokonce chybí úplně,“ upozornil Tržil.

Na jihu Moravy jsou dvě velmi kritická místa. „Rychlostní silnice R46 u Vyškova a 56. kilometr dálnice D2 ve směru na Bratislavu. Tam je místo přípojných pruhů značka Stop! Řidič tam zastaví a znovu se rozjíždí do silnice, kde jezdí auta rychlostí přes sto třicet kilometrů v hodině,“ přiblížil zrádná místa šéf dopravní policie.

Na nebezpečná místa několikrát upozorňovali i experti z brněnské pobočky Centra dopravního výzkumu. „Pokud řidič nezaregistruje přípojný pruh, může dojít k tragické dopravní nehodě. Například u motorestu Devět křížů. Před čtyřmi lety se tam srazil autobus s kamionem a osm lidí zemřelo,“ uvedl dopravní psycholog centra Jan Weinberger. Snížení rychlosti je ale podle něj jen jedno z možných opatření, které má nehodám zabránit. „Před přípojnými pruhy by měly stát i viditelné a dobře srozumitelné značky. Takové, které pochopí i cizinci,“ doplnil Weinberger.

Seznam kritických míst předá policie v nejbližších týdnech úředníkům ministerstva dopravy. Ti už o snížení rychlosti s dopravními policisty debatují. „Žádná konkrétní místa jsme zatím nevybrali. Když ale bude mít omezení rychlosti smysl, rozhodně nejsme proti,“ řekl mluvčí ministerstva dopravy Karel Hanzelka.

Přestože se o případném snížení rychlosti teprve diskutuje, je více než reálné. V praxi totiž změny fungují tak, že dopravní značení určuje ministerstvo dopravy právě na základě podkladů policie.

#nahled|https://g.denik.cz/50/02/infografika_dalnice_morava_denik-630.jpg|https://g.denik.cz/50/02/infografika_dalnice_morava.jpg|Plánované omezení rychlosti#

Řidiči mají na připravované změny rozdílný pohled. „Určitě by se mělo s připojovacími pruhy něco dělat. O hubu je to třeba na vjezdu na dálnici D1 u nákupního centra Avion. Tam je sice značka upozorňující na přednost v jízdě, ale zatáčka je nepřehledná. Někdy musím prudce brzdit, abych se nesrazil s rozjetým autem na dálnici,“ postěžoval si Jaroslav Adamec.

O snížení rychlosti zase nechce slyšet například Pavel Melichar. „Po dálnici se má jezdit rychle. Když se za ní platí dálniční známka a mýtné, tak ať ji vláda dá do pořádku. Přece na to nebudou doplácet normální řidiči,“ kontroval Melichar.

PAVEL MOKRÝ, ANDREA ŽÁČKOVÁ