Její autorkou je pětačtyřicetiletá Valtičanka Gabriela Doskočilová, máma dvou dětí ve věku šesti a čtrnácti let. Právě děti jsou ostatně hnacím motorem a důvodem, kvůli kterému před dvěma lety první Bylinkové království vlastně vzniklo. Zároveň byly i prvními kritiky a těmi, s nimiž konzultovala například jména zvířat v příbězích. „Chtěla jsem nejprve svým dětem nenásilnou formou přiblížit léčivé byliny a vůbec přírodu. V první knize bylo, stejně jako i v té nynější, dvanáct pohádek, ve kterých hrála hlavní roli vždy jedna léčivá bylinka,“ vypráví sympatická žena, která pochází z Pardubic.

Knížka je určená pro malé děti od čtyř let věku. Každá z pohádek končí jednoduchou básničkou, v níž autorka shrnuje léčivé účinky dané byliny. „Vzpomínám si, že mé děti byly z příběhů nadšené a moc se jim líbily. Přemýšlela jsem o tom, že bych je mohla vydat v podobě knížky. Ale netroufla jsem si. Moje maminka Dagmar Bartoňová krásně kreslí. Vymyslely jsme spolu proto vzhled hlavních hrdinů a doprovodné ilustrace. Moc nás to bavilo, a tak jsme se nakonec rozhodly zkusit štěstí s kampaní na populární platformě HitHit a vybrat peníze na vydání knížky,“ popisuje svoji cestu k dráze spisovatelky Doskočilová.

Pokoušet štěstí se jí vyplatilo. Knížku totiž dokonce musely s mámou nechávat ještě dotisknout. Druhá kampaň byla také úspěšná, a i další díl příběhů z Bylinkové království se tak dočká knižní podoby. „Kromě pohádek nebudou chybět ani básničky. A bonusem pak budou pracovní listy pro děti od čtyř do deseti let. Součástí knihy budou QR kódy, díky nimž si třeba paní učitelky ve školách a školkách listy s bylinkovou tematikou jednoduše stáhnou,“ překvapuje pětačtyřicetiletá Valtičanka, kterou psaní bavilo odjakživa.

Kurzy v Bylinkové zahradě ve Valticích

Kromě něj pořádá aktivní máma také workshopy ve školách, školkách a knihovnách, kde děti seznamuje i prostřednictvím svého herbáře s bylinkami. Dokonce společně třeba míchají bylinkové čaje, které si pak děti odnášejí domů. „Šestiletý syn je ekzematik. Přivedl mě k tomu, abych jeho infekty začala řešit přírodní cestou. Nejprve jsem proto absolvovala kurzy v Bylinkové zahradě u nás ve Valticích, později jsem v Brně začala studovat fyzioterapii. Z bylin se stal můj velký koníček a smysl života. Staly se jeho součástí. A když jsem pak na rodině viděla, že opravdu fungují, přišlo mi líto to nepředávat dál. No a přes koho jiného než právě přes děti?“ usmívá se bylinkářka.

Zpětnou vazbu má už i od rodičů. „Často se mi ozývají s tím, že je děti donutily jít do přírody, nasbírat a nasušit bylinky a uvařit si z nich čaj. A to je pro mě vůbec největší zadostiučinění,“ vyznává se Doskočilová, která nedá dopustit na černý bez či heřmánek.

Tvořit a psát hodlá i nadále. „Moc mě to baví, je to pro mě takový únik. Buď vzniknou další pohádky o bylinkách, nebo třeba básničkový herbář, do kterého si děti budou moci vkládat vlastní vylisované bylinky. Uvidíme,“ říká potutelně sympatická Valtičanka.