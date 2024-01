„Loni putovalo městu do rozpočtu na dani z nemovitosti 24,6 milionů korun. Vzhledem ke změnám v daňovém balíčku to pro nás znamená, že bychom nově měli být na částce asi čtyřiačtyřicet milionů,“ vypočítala mluvčí radnice Ivana Solaříková.

Zatímco v loňském roce odvedla rodina finančnímu úřadu za tentýž dům ve městě, které nemá ani pětadvacet tisíc obyvatel, šest set dvacet šest korun, letos už to bude jeden tisíc dvaadevadesát. Sazba u bytů totiž stoupla z původních dvou korun za metr čtvereční na 3,50. Třeba oproti Hustopečím však v Břeclavi zůstal stejný místní koeficient. A to na hodnotě 1.

Až o čtyři sta šestašedesát korun navíc zaplatí na dani z nemovitosti rodina za průměrný rodinný dům o sto třiceti metrech čtverečních v centru Břeclavi. Vyplývá to alespoň z výpočtu dle sazebníku k novele zákona o dani z nemovitosti.

Místní koeficient je v Břeclavi neměnný už od roku 2013. „O zvedání se na radnici hovoří už delší dobu, a to v souvislosti s průmyslovými halami a objekty určenými pro výrobu o velikosti převyšující patnáct set metrů čtverečních. Podotýkám ale, že jde jen o úvahy,“ nastínila Solaříková.

Reagovali i na plány rozvoje města

Zvýšení místního koeficientu loni schválili Hustopečští. A to z hodnoty 1 na hodnotu 2. „Zvedat jsme ho chtěli už asi před třemi lety, tehdy nám to asi o jeden hlas neprošlo. V našem případě tedy nešlo o žádnou novinku. Nešlo o rozhodnutí neuvážené, ale předtím prokonzultované,“ zdůvodnila starostka Hana Potměšilová.

Město o necelých šesti tisících obyvatelích tak reagovalo i na plány budoucích investic a další rozvoj. „Hustopeče se neobejdou bez rozšíření čistírny odpadních vod. Je na hranici kapacit. Jsme postavení před velkou investici, na kterou sice budeme mít dotaci, ale víme, že jde o částku vysoce přesahující sto milionů korun a my si budeme muset vzít úvěr. Vybranými částkami po zvednutí koeficientu tak částečně pokryjeme splátky budoucího úvěru. Obyvatelé nám vlastně odváděním daně z nemovitosti pomáhají udržovat město, nebo i opravovat chodníky, veřejné osvětlení či budovat parkovací místa. Městská kasa není bezedná,“ vysvětlila na příkladu Potměšilová.

Na dani z nemovitostí Hustopečští loni utržili 8,4 milionů korun. „Rok předtím jsme měli více jak milion méně, to proto, že jsme v mezičase ještě upravili koeficient pro právnické osoby. O kolik peněz více nám do městského rozpočtu přibude za tento rok, říci nedokážeme. Novela zákona totiž upravovala tolik ukazatelů, že by šlo o pouhý hloupý odhad a nemuseli bychom se trefit,“ uvedla starostka.

Mikulov, který čítá více jak sedm a půl tisíce obyvatel, v loňském roce na dani z nemovitých věcí vybral 6,8 milionů korun. Ani zde, podobně jako v Břeclavi, vedení města místní koeficient nezvyšovalo. Ten zůstal i tady na hodnotě 1. „Letos očekáváme příjem z daně z nemovitých věcí 12,5 milionů korun,“ naznačila mluvčí radnice Markéta Ničová.

Novely přinesla desítky změn

Výnos daně z nemovitých věcí směřuje ze sta procent do rozpočtu obcí. „První splátka daně je splatná do konce května, další v srpnu a listopadu. V součtu všech plateb daně, které odejdou obcím, by obce měly zaznamenat osmdesátiprocentní nárůst výnosu daně, v některých případech i větší, podle toho, zda obce nově zavedly či zvýšily koeficienty,“ shrnul pro Deník David Stančík, mluvčí a zástupce ředitele Finančního úřadu Jihomoravského kraje.

Novela zákona o dani z nemovitosti přinesla přes čtyřicet změn. Řada lidí bude mít nově povinnost platit za pozemky nebo budovy, za které dosud neplatili nebo platili jinou sazbu. Podle odhadů finanční správy se změny dotknou asi stovky tisíc lidí v celém Česku. „Nejčastěji poplatníky zajímá, jak se jim zvýší daň na rok 2024 a také to, zda musejí podávat daňové přiznání,“ vypíchl nejčastější otázky lidí Stančík.

Aby lidem pracovníci finančních úřadů co nejvíce pomohli a poradili, rozšířili servis a vyjíždějí také do obcí v místech loni zrušených územních pracovišť. Na jižní Moravě jde o Ivančice, Tišnov, Moravský Krumlov, Slavkov, Bučovice a Mikulov. „Za dva dny výjezdů je navštívilo patnáct stovek občanů,“ překvapil mluvčí Stančík s tím, že se poplatníci obracejí také na nezrušená územní pracoviště a na nich zřízené infolinky. Zájem je podle jeho slov všude víceméně podobný.

VYSVĚTLENÍ: Přiznání daně z nemovitosti, které je nutné podat do konce 31. ledna, se podle odhadu Finanční správy týká jen asi sta tisíce lidí. Přiznání budou muset podat například ti, kteří si v minulém roce pořídili nemovitost, nebo mají v katastru nemovitostí zapsanou nemovitost jako garáž, ale dosud ji přiznávali třeba jako příslušenství k rodinnému domu. Ostatním jejich výši vypočítá finanční úřad a složenky s částkou, kterou budou muset zaplatit, dostanou do schránky přibližně v dubnu. Daň pak budou muset zaplatit do 31. května.