Zdroj: Archiv Město Blansko

Jiří Kaňa

58 let, Blansko, farář

Pamatuji se, jak jsem dostal od Ježíška pod stromeček tlustý zápisník s ouškem na tužku. Bylo to v sedmdesátých letech a já chodil do čtvrté páté třídy. Měl jsem z něj samozřejmě obrovskou radost. Přesně takový jsem totiž potřeboval, abych do něj mohl zapisovat všechna svá pozorování. Vyrůstal jsem na v Dolních Bojanovicích v domě na kraji obce a jako kluk jsem byl rád venku v přírodě. Pozoroval jsem květiny, ptáky a zvířata. A vše si zapisoval právě do toho zápisníku. Možná bych ho doma ještě našel.