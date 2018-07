Daroval plazmu. Hned pomohla popálenému

Brno - Na první odběr krve přivedla tehdy nervózního sedmadvacetiletého Vavřince Charváta z Brumovic na Břeclavsku jeho žena, sama dárkyně. Po osmadvaceti letech je to pro něj už rutina. Minulý týden ho ocenila ředitelka Českého červeného kříže Iveta Holásková Zlatým křížem druhé třídy za 120 bezplatných odběrů krve.

Charvát si nepřipadá výjimečně. „Bezplatné dárcovství považuji za lidskou službu. Když člověk může, měl by pomoct,“ přemítá dárce.



Ačkoli některým lidem se při odběru krve udělá špatně, Charvát nikdy problém neměl. „Když je člověk v psychické pohodě, je zdravý a dobře se nají a napije, odběr zvládne. Ráno sním rohlík, dám si kávu a hlavně se hodně napiji přímo před odběrem,“ radí muž.



Veselou vzpomínku má také na odběr, který podstoupil se svým sousedem. „Bylo to ještě v nemocnici na Žlutém kopci v Brně. Soused povídal, že tam rád chodí, protože tam jsou šikovné sestřičky,“ směje se muž.

Se zaměstnanci transfuzního a tkáňového oddělení ve Fakultní nemocnici Brno se už za dlouhé roky dobře zná. „Při darování krevní plazmy nebo jiných složek, což zabere víc času, si se sestřičkami povídám jako starý známý,“ dodává s úsměvem.



V akutních případech ho zvou i telefonicky. „Jednou mi sestřičky volaly, abych přijel darovat krevní plazmu. Ihned šla přímo na sál k pacientovi s popáleninou,“ vzpomíná na nevšední zážitek mnohonásobný dárce.



Do nemocnice se už předem těší. „Je to něco, co prospěje nejen mně, protože mi otestují krev, ale pomůžu i člověku, který to opravdu potřebuje,“ doplňuje Charvát.

TEREZA KOŠŤÁLOVÁ