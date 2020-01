Staň se prvodárcem, daruj krev v Břeclavi a vyhraj let balónem, Tak lákají organizátoři ze sdružení 450 ml naděje do transfuzního oddělení Nemocnice Břeclav.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Vyzývají tak k opakování úspěšné akce z loňského roku, kdy se v jeden den dostavilo darovat krev na devětašedesát dobrovolníků. Letos mohou přijít ve čtvrtek šestého února od půl sedmé ráno do deseti hodin dopoledne. „Jeden z prvodárců může získat let balónem, prvních třicet dostane láhev červeného vína, další lístky do Aqualandu či na masáž,“ zvou k účasti.