Debata o změnách: vedení Hustopečí chce v obytné zóně o polovinu zvýšit rychlost

Mechanici a opraváři těžebních, stavebních a zemních strojů a zařízení MECHANIK, OPRAVÁŘ STAVEBNÍCH STROJŮ. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: MECHANIK, OPRAVÁŘ STAVEBNÍCH STROJŮ, Pracovní náplň, - servis a opravy stavebních strojů, - opravy elektronických závad strojů, - opravy motorů, - záruční a pozáruční servis, - servisní výjezdy a zásahy, servis u zákazníka, - příprava nových strojů, Požadujeme:, - SOU s maturitou nebo vyučením v technickém směru se zaměřením na opravy zemědělských strojů nebo v oboru automechanik, autoelektrikář, mechanotronik, diagnostik , - Praxe v opravárenství zemědělské nebo stavební techniky nebo v automobilní oblasti , - Orientace v elektrických schématech a okrajově v hydraulických schématech stavební techniky, - Schopnost užívání diagnostických nářadí pro motory a palubní počítače, kladný vztah k používání PC , - ŘP skupiny B, C, - Speciální průkazy (svářečský, strojní, na vysokozdvižný vozík atd.) výhodou , - Komunikativnost, pozitivní přístup k zákazníkům, Zaměstnanecké výhody: příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, kafetérie, příspěvek na vzdělání, dovolená 5 týdnů, HLÁSIT SE: Špačková Kateřina, tel.: 519 402 206 volat 7:00- 15:30hod, e-mail: kariera@agrotec.cz. Pracoviště: Agrotec servis s.r.o., Hybešova, č.p. 62, 693 01 Hustopeče u Brna. Informace: Kateřina Špačková, +420 519 402 206.

Úředníci ve skladech MANIPULANT EXPEDICE. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 19000 kč, mzda max. 22000 kč. Volných pracovních míst: 15. Poznámka: První kontakt osobně, telefonicky nebo emailem., , Požadavky: Průkaz řidiče vysokozdvižných vozíků výhodou, přesnost, komunikační schopnosti, akceptace 3 směnného provozu, práce na PC, v systému SAP a práce se čtečkou výhodou, , Náplň práce: Dohlížení na dodržování FIFO, příprava dodávek dle požadavků zákazníků, nakládla a vykládka výrobků, manipulace s výrobky ve skladu, provádění fyzického příjmu a výdeje ve skladu (vážení, štítkování, balení), práce se systémem SAP a se čtečkou, , , , Zaměstnanecké výhody:, , Firemní prémie ve výši až 8% měsíčně, individuální prémie ve výši 1 400 Kč měsíčně, příspěvek na dojiždění ve výši 500 Kč měsíčně, příspěvek na udržování pracovních oděvů 200 Kč měsíčně, příspěvek na životní pojištění či penzijní připojištění až do výše 1 600 Kč měsíčně, 13. plat ve výši 15 000Kč vyplácený 2x ročně (2 x 7 500 Kč), Cafeterie (příspěvky na dovolenou, lázně, kulturní akce, kino a další) až do výše 8 000 Kč ročně, nadstandartní příplatky, týden dovolené navíc, placená volna nad rámec zákoníku práce, příspěvek na stravování, pravidelné navyšování mezd, karérní růst, zvýhodněné tarify u společnosti Vodafone , , Místo výkonu práce: Průmyslová 1501, 691 23 Pohořelice.. Pracoviště: S.n.o.p. cz a.s. - 01, Průmyslová, č.p. 1501, 691 23 Pohořelice. Informace: Jašová Michaela, +420 519 313 272,725 765 987.