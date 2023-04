Degustátoři ve Valticích hodnotí vína pro vinařský Wimbledon. Ocení šampiony

/VIDEO, FOTO/ Celkem 721 vzorků vín přihlásili vinaři do letošního ročníku Valtických vinných trhů. Od úterý do pátku z nich vybírají degustátoři ve valtickém Centru Excelence ta nejlepší vína, která získají medailová ocenění, případně titul šampiona. Ve středu hodnotí čtyři komise. „U jednotlivých vzorků hodnotíme vzhled, vůni, chuť a celkový dojem. Člověk na to musí mít školení a dlouhodobou praxi," říká předseda jedné z komisí Pavel Krška.

Degustátoři ve středu hodnotili ve valtickém Centru excelence vzorky pro Valtické vinné trhy. | Video: Deník/Michal Hrabal