Novosedly – Na překvapivý a podle prvních odhadů expertů unikátní objev narazili v týdnu dělníci v Novosedlech, kde vyhrabávali hlínu na stavbu protipovodňové hrá­ze.

Archeolog Balázs Komoróczy ukazuje pozůstatky keltského sídliště, na které narazili dělníci v Novosedlech. | Foto: Archeologové

„Zdá se, že je tam rozsáhlé nížinné sídliště Keltů. Je staré více než dva tisíce let a může mít asi hektar,” odhadoval archeolog Balázs Komoróczy.

Archeologům se už podařilo vyjmout první nálezy, mezi nimiž jsou různé úlomky. Aby odborníci získali více informací, potřebují odkrýt daleko více zeminy.

„V tuto chvíli ale nevíme, zda to bude možné. Záleží, zda to bude investor stavby schopný začlenit do harmonogramu prací a do rozpočtu,” sdělil Komoróczy.

Novosedelský starosta František Trefilík je přesvědčený, že objev starého sídliště ovlivní práce na hrázi jen minimálně. Po šestiletém vyřizování potřebných dokumentů a průtahů s výběrem stavební firmy si další oddalování výstavby protipovodňové bariéry nepřipouští.

„Nález je v takovém místě, že by neměl omezit průběh samotné stavby. Je tam dostatečný prostor k tomu, aby provedli archeologický průzkum a my budeme brát hlínu kousek stranou. Pro obec to není nic zásadního. Technika se nezastaví,” ujistil Trefilík v pátek dopoledne.

Odborníci označují naleziště keltského sídliště za raritu zejména díky poloze.

„Prostor západně od Nových Mlýnů je pro nás trošku země neznámá. Novosedly a obce poblíž nich byly za minulého režimu totiž obtížně přístupné. Moc se tam nezkoumalo. V tomto prostoru je ale objev nížinného sídliště unikátní,” tvrdí archeolog. Podobné osady z mladší doby Keltů znají odborníci dosud jen částečně.

„Pokud bychom se tomu věnovali do hloubky, šlo by o velmi významné doplnění mozaiky týkající se poznání éry krátce před přelomem letopočtu. Zdá se, že nález je poměrně bohatý a šlo by tedy o solidní obohacení viditelného kulturního dědictví,” oznámil Komoróczy. Pokud by archeologové odkryli veškeré pozůstatky dávné doby, mohly by se Novosedly chlubit vzácným „pokladem”. Novosedelští se tak v případě důkladného odkrytí mohou přesvědčit, jak na stejném místě žili lidé před tisíci lety. „Půjde o osadu, kde budou obydlí nebo třeba hospodářské objekty,” domnívá se Komoróczy.

Turismus? Asi ne

Zda by se z Novosedel díky objevu mohla stát zpestřující odbočka pro turisty si zatím Jan Chmelíček z Centrály cestovního ruchu netroufá odhadnout.

„Záleží, jak by se vše prezentovalo a zda budou mít lidé, co vidět. Pokud by třeba vznikla expozice, která uvede věci do souvislosti, mohou se Novosedly stát pro turisty místem, kde se na chvíli zdrží. U takových věcí hodně záleží na prezentaci,” zamýšlel se Chmelíček.

Novosedelské ale nyní více než Keltové zajímá hráz. Vodu už v obci nechtějí.

Archeologové momentálně naleziště zkoumají a odebírají vzorky. V nejbližších dnech a týdnech může podle Komoróczyho dojít ke dvěma scénářům. Zjednodušeně řečeno, buď se nález zase zasype, nebo se do práce naplno pustí archeologové.

„Zatím je nám naznačováno, že k důkladnému průzkumu nedojde a místo se uvede do původního stavu. V takovém případě se to ale stane lákadlem pro lidi, kteří se do vyzvedávání nálezů pustí sami,” oznámil Komoróczy.