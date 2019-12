Sportovat začal přitom až na střední škole. „Využil jsem služby Kociánky, ke které patří také sportovní klub. Už dřív jsem snil o tom, že budu závodit a přivezu si domů nějaké ocenění. Diplom, medaili, pohár, nebo jen zážitek,“ vyprávěl sportovec.

Narodil se s rozštěpem páteře. „Jde o vývojovou vadu, která má různé stupně závažnosti. A to podle místa a délky rozštěpu, který vzniká neuzavřením jednoho či více obratlů. Tam vzniká mezera, kterou může vyhřeznout páteřní obsah,“ popsal svůj hendikep Lexa.

Jeho snem je nyní zazávodit i na soutěžích vyšší úrovně. „Například na mistrovství republiky, světa, nebo na paralympiádě. Sám vím, že zatím to na tuhle úroveň není. Člověk by měl ale snít o tom, čeho chce dosáhnout, a zbytečně před sebe neskládat bariéry,“ tvrdí mladík.



Svými činy by rád podpořil i další mladé lidi, kteří se potýkají s podobnými omezeními. „Hlavně ty, kteří si myslí, že když jsou připoutáni na vozík, jsou něco méně. Naopak. Problém je v tom, že většina zdravých lidí si tohle neuvědomuje, a naopak z nich dělá chudáky. I my si přitom zasloužíme být uznávanými a nebýt shazovaní a litovaní, v extrémních případech až diskriminovaní. A to jen kvůli nehodě nebo mnohdy nijak neovlivnitelné nemoci,“ vyzval.

