Desítky lidí si připomněly výročí osvobození Břeclavi. U sochy rudoarmějce

Břeclav /FOTOGALERIE, VIDEO/ – U sochy rudoarmějce v břeclavském městském parku se sešly v pátek desítky lidí. Od jedenácti hodin dopoledne si tam připomněly už třiasedmdesáté výročí osvobození města Rudou armádou.

Přišli starší lidé i mladší generace. „Připomínat si milníky naší historie je důležité. Myslím si, že i mladá generace by se měla být vědomá toho, jak to v minulosti bylo. Doufám, že do budoucna nikdy nedojde k tomu, že by se na toto výročí zapomnělo a budeme si jej stále připomínat,“ řekl břeclavský starosta Pavel Dominik.

Pietní akt zahájila nejprve ruská a pak česká hymna. Květiny k památníku položili zástupci břeclavské radnice, Českého svazu bojovníků za svobodu či Československé obce legionářské.

Válečný veterán plukovník Jan Hronek připomněl obětavost Břeclavanů i dalších lidí z regionu, kteří pomohli k osvobození Československa. „Jde o vlastence, kteří z vlastního rozhodnutí vstoupili do těžkého doslova smrtelného boje, ve kterém byla v sázce existence našeho národa. Jejich přístup a činy bychom měli brát za vzor v procesu výchovy především mladé generace,“ zdůraznil Hronek.

Čestnou stráž drželi členové břeclavského klubu vojenské historie, kteří na závěr provedli čestnou salvu. Vzpomínkové setkání doplnili zpěvem dvou písní také studenti břeclavského gymnázia.

V pondělí se koná pietní akt k výročí od osvobození města v Hustopečích. Začátek je na tamním hřbitově v jedenáct hodin.