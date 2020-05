Zapsat se do historie Břeclavi mohou zájemci, kteří přispějí na pamětní desku na břeclavském nádraží. Hlásit se mohou do konce května.

Břeclavští patrioti mohou být zvěčněni pod pamětní deskou, která připomene příjezd prvního vlaku do města. | Foto: Repro: Město Břeclav

„Pamětní desku připomínající příjezd prvního vlaku do Břeclavi, který se uskutečnil 6. června 1839 bychom chtěli odhalit právě v den výročí. Původně bylo v plánu také otevření muzea železnice v prostorách výpravní budovy. To bohužel z důvodu koronavirové pandemie muselo být odloženo,“ vysvětlil břeclavský starosta Svatopluk Pěček. Zapsat se do historie města mohou lidé příspěvkem v minimální výši tří tisíc korun. Jejich jméno bude pak vyryto na tabulce pod pamětní deskou. V případě zájmu mohou kontaktujte pracovnici úřadu emailem: lucie.losova@breclav.eu nebo telefonicky na čísle 519 311 222.