V obci jsou podle starostky nepříjemnosti s asi pěti čtyřkolkami, na kterých jezdí děti od dvanácti do patnácti let. „Lidé si stěžují hlavně na hluk a na to, že děti jezdí po chodnících, cyklostezce nebo v parku. Zatím se žádná nehoda nestala, ale od obyvatel slýchám, že už párkrát málem ke střetu došlo,“ sdělila Dominová.