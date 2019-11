Naposled je navštívily děti z mateřské školy. „Skákali panáka, házeli s balonem, muzicírovali,“ přiblížila společnou zábavu dětí a důchodců vedoucí sociálního úseku Vendula Baťková.

Chce více spolupracovat i se staršími žáky. „Pořádáme tématické dny, v nichž poznáváme země, chceme do nich zapojit i starší děti. Je to oživení a také mládež pozná, že senioři mají znalosti a mají jim co dát,“ podotkla.