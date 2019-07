Velké Pavlovice /FOTOGALERIE/ – Sedmatřicet dětí z České republiky a ze Slovenska se v těchto dnech zabydlelo ve velkopavlovickém Ekocentru Trkmanka. „Jde o výměnný pobyt, který je součástí již dva roky trvajícího projektu Sysli pro krajinu, krajina pro sysly, na kterém spolupracujeme,“ uvedla ředitelka Ekocentra Trkmanka Zita Dvořáková.

Až do pátku se děti ve věku od sedmi do čtrnácti let budou hravou formou učit poznávat nejen sysly, ale také přírodu a další živočichy, kteří se v ní běžně vyskytují. „Ve středu zamíříme všichni na Slovensko, navštívíme oblast Chtelnica a zamíříme i do zoologické zahrady v Bojnicích, která na projektu také spolupracuje,“ nastínila Dvořáková.