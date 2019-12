Zájem je obrovský. „Do kurzu se nám přihlásilo 380 dětí. A dalších padesát máme mezi náhradníky,“ vypráví Jaroslav Stávek, správce areálu, na který mezi stromy meruněk a vinohrady vyjeli první lyžaři už před dvaatřiceti lety.

Radost z toho, kolik dětí za tu dobu přivedl se svými instruktory k lyžování, ho neopouští ani v devětašedesáti letech. „Děti jsou nadšené, že lyžují na sněhu. V některých místech nám leží čtyřicet centimetrů, jinde dvacet centimetrů sněhu. Zasněženou máme aktuálně polovinu svahu. Kdo však chce, může lyžovat i v horní části na umělém povrchu,“ říká Stávek.

Do Němčiček poprvé se svými dvěma dětmi zavítala také Petra Májková z Brna. „Němčičky nám doporučili známí, kteří sem už roky pravidelně jezdí. Dcerka má osm a syn šest let. Přihlásili jsme je do kurzu a jsme moc rádi, že pro nás bylo místo,“ pochvaluje si Májková.

Oba s manželem lyžují. „Možná využijeme i nabídku kurzů pro dříve narozené, které startují od ledna. Tedy spíš manžel, já asi ne,“ usmívá se sympatická maminka tří dětí.

Svah v Němčičkách je zatím v provozu o víkendech. „Veřejnost si může přijít zalyžovat každou sobotu od jedné do tří hodin odpoledne. Stejně tak i v neděli. Pokud bude větší zájem ze strany lyžařů, rádi dobu prodloužíme. Tyto časy jsou pouze na začátku sezony,“ přibližuje Stávek.