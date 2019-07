Lednice – Dosluhující mateřskou školu v Lednici má nahradit zcela nová. Vyrůst by měla ve stávajícím areálu.

„Budova chátrá a bylo by nehospodárné ji dál opravovat. Novou školku bychom posunuli o kousek vedle, zůstala by ale na témže pozemku,“ prozradil lednický starosta Libor Kabát. Obec počítá s investicí kolem pětadvaceti milionů korun. „Už čtyři roky máme zažádané o dotaci, zatím jsme ji nedostali,“ pokrčil rameny Kabát. Ledničtí už mají zadanou prováděcí dokumentaci. V září by pak mohli soutěžit firmu.