Najíst zdarma dostanou v jídelnách také v příštím školním roce děti z břeclavských sociálně a ekonomicky slabých rodin. Informaci přinesla tamní radnice.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Dalibor Krutiš

Pomoc při zajištění pravidelné kvalitní stravy nabídl městu kraj. „Jedná se o děti ve věku od tří do patnácti let, takže do projektu se mohou zapojit školní jídelny mateřských i základních škol," uvedla mluvčí radnice Jana Pelcová.