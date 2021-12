Propojování generací právě takovými způsoby je podle ní nesmírně důležité. „Některé děti už nemají babičky a dědečky, jiné je zase mají, ale jsou pracovně vytížené nebo žijí daleko. Za dětmi tak sem k nám kupříkladu pravidelně dochází děda Vojta. Jeden místní starší pán, který má sám svoje vnoučata daleko a děti mu chybějí. Vyrábí s nimi, chodí s nimi do lesa a my vidíme, že to oběma stranám prospívá,“ zdůraznila Podborská.

Na keramických kaprech děti pracují zhruba už tři týdny. „Nejprve si z hlíny vyváleli placku, pak vykrojili kapra, toho jsme vypálili a ještě ho musíme glazovat,“ popsala průvodkyně.

Děti v alternativní škole a školce se nyní pilně připravují na Vánoce. „Tvoříme výzdobu nebo třeba vánoční dárky z keramiky. Děti si zvolili zvonečky. Těmi pak obdarují doma své blízké. Rádi bychom výrobky časem nabízeli také v našem obchůdku za nějaký drobný příspěvek. Dokonce jsme vytvářeli už i keramické mamuty. Ty bychom zase na jaře rádi nabídli do místních muzeí pod Pálavou,“ nastínila plány Podborská.

Živé učení Pálava navštěvují děti ve čtyřech skupinkách. Šestnáct jich je ve školce, osm v první až druhé třídě, čtyři pak ve třetí až páté třídě. Nově otevřeli Klentničtí taky předškolní skupinu, která čítá na osm dětí.