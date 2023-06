Hluboká díra uprostřed hlavní silnice před pár dny vystrašila obyvatele Němčiček. Naproti starého hřbitova se totiž propadla dešťová odpadní kanalizace.

Propadlá kanalizace naproti starému hřbitovu potrápila obyvatele Němčiček. | Foto: se svolením Zbyňka Slezáka

Průjezd po hlavním tahu obcí byl tak až do pondělí možný jen s maximální opatrností. „Bohužel jde o starou kanalizaci. Museli jsme provést nějaké úpravy včetně omezení provozu tak, abychom vše uvedli do pořádku. V pondělí jsme ji znovu vyvložkovávali, naštěstí je kanál jen šest metrů vzdálený. Díru jsme pak zhutnili a zalili betonem. Teď už to jen vyzrává,“ sdělil v úterý Deníku starosta obce Zbyněk Slezák.

Němčičky jsou jednou z mála obcí na Břeclavsku, která má opravdu velké převýšení. Tamní jsou si vědomi nutnosti rekonstrukce kanalizace. Starosti jim však dělá, jak výdaj v řádech desítek až stovky milionů vůbec zaplatit.

„Nevím o žádné takové obci, jež by měla převýšení asi sedmdesát metrů. S tím jsou u nás spojené i další potíže. Máme zde hodně kaskád, takových řekněme zpomalování, která mají zabránit vyplavení čistírny odpadních vod v případě, že by více napršelo. Rozpočet na opravu kanalizace byl kdysi devadesát milionů korun. Neumím si představit ani odhadnout, na jakou sumu bychom se dostali v současnosti,“ zmínil starosta.

V budoucnu však budou muset i tuto otázku Němčičští vyřešit. „Je to problém. Postupně se snažíme rekonstruovat kanalizaci alespoň v místech, kde provádíme částečné opravy silnic. Zatím jsme tak udělali na dvou úsecích. To znamená, že máme ve dvou místech asi dvě stě padesát metrů kanalizace zcela nové,“ upřesnil Slezák.

Zdroj: Deník / Dagmar Sedláčková