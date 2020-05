Dítě se narodilo na cestě u Velkých Pavlovic. Na svět mu pomohli záchranáři

K rychlému porodu vyjížděla ve čtvrtek sanitka s lékařem do jedné z obcí na Břeclavsku. Mladou nastávající matku zdravotníci vyšetřili a naložili do sanitky. Dítě však do porodnice nepočkalo.

Dítě se narodilo na polní cestě. | Foto: ZZS JMK