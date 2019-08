Mikulov /FOTOGALERIE/ – Divadlem chtějí propojit místní a oživit zájem o dlouho chátrající mikulovský Národní dům. Projekt skupiny divadelníků podpořila i Nadace Via. Zařadila ho do projektu Živá komunita

